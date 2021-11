Scholz: Nächste Woche Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona-Lage

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat für kommende Woche eine Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung zur Umsetzung der von den Ampel-Parteien geplanten Corona-Maßnahmen angekündigt. "Die Kanzlerin und ich sind darüber einig", sagte Scholz in der Debatte zu den geplanten Maßnahmen im Bundestag. Es werde "in der nächsten Woche ein ganz klassisches Gespräch zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidentinnen und den Ministerpräsidenten der Länder geben, um die Umsetzungsschritte genau zu besprechen", sagte Scholz. "Das ist das, was wir jetzt brauchen, dass das Land zusammenhält und an einem Strang zieht in eine Richtung, damit wir diesen Winter überstehen."

Scholz warb in seiner Rede für parteiübergreifende Zustimmung zu dem von SPD, Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurf. "Hier in dieser wichtigen Gesundheitskrise müssen wir über Parteigrenzen und über Regierung und Opposition hinweg zusammenarbeiten", forderte er. Er lade alle ein mitzumachen. Nachdrücklich appellierte er an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen: "Wir dürfen nicht nachlassen bei dem Versuch, möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu impfen." Dazu solle eine "große gemeinsame Kampagne" gestartet werden.

Scholz kündigte auch finanzielle Hilfen für die Krankenhäuser und für die Wiedererrichtung von Impfzentren an. Auch betonte er den Plan der Ampel-Parteien, eine "3G"-Regel am Arbeitsplatz vorzuschreiben und nannte es "einen guten Fortschritt", wenn Länder zum Beispiel in der Gastronomie auch "2G" vorschrieben.

