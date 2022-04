Scholz nennt ukrainische Absage für Steinmeier "irritierend"

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Ablehnung eines Besuchs von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kiew seitens der dortigen Regierung als "irritierend" bezeichnet und will zunächst nicht selbst in die Ukraine reisen. Im Interview mit dem Inforadio des rbb sagte Scholz, er sei wenige Tage vor Ausbruch des Krieges in Kiew gewesen. Zudem telefoniere er oft mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyi. "Es gibt kaum einen Staats- und Regierungschef, der so intensive Kontakte zu mir hat", so Scholz.

Dass Steinmeier nicht empfangen worden sei, nannte Scholz "irritierend". Steinmeier wäre gern nach Kiew gefahren, weiter wolle er das aber nicht kommentieren. "Es wäre gut gewesen, ihn zu empfangen", so Scholz.

Die ukrainische Regierung hatte nach Angaben von Steinmeier seinen geplanten Besuch abgelehnt. Er hatte einen gemeinsamen Solidaritätsbesuch mit den Staatschefs Polens und der drei baltischen Staaten geplant. Die anderen vier Staatschefs reisten nach der ukrainischen Absage ohne Steinmeier nach Kiew.

Zum Thema Waffenlieferungen sagte Scholz dem rbb, dass Deutschland mit der Lieferung von Waffen an die Ukraine eine entscheidende Weichenstellung vorgenommen habe. "Wir liefern, wir haben geliefert und wir werden liefern", so Scholz. Man stimme sich eng mit allen Verbündeten ab und mache das "gleichgerichtet mit den Freunden über den Atlantik hinweg und mit den Freunden in Europa". Eins sei sicher: "Wir werden keinen Alleingang machen. Deutschland wird nicht anders agieren als andere Länder", betonte der Bundeskanzler.

Deutschland schaue bei Waffen, die aus eigenen Beständen sind, dass sie nutzbar seien. Man habe mit der Ukraine zusammen eine Liste erstellt von möglichen Lieferungen, die die Industrie zustande bringen kann und die schnell verfügbare Waffen beinhaltet.

Deutschland wolle "richtige und vernünftige Waffen" liefern, für die es Munition und Ersatzteile gebe und für die keine Soldaten in die Ukraine reisen müssten, so Scholz. Gleichzeitig werde man "verhindern, dass die Nato, Nato-Staaten und die Bundesrepublik Deutschland Kriegspartei werden", wie Scholz nach Angaben des rbb sagte.

