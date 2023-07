Scholz nimmt an EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel teil

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am kommenden Montag und Dienstag am dritten EU-Lateinamerika-Karibik-Gipfel in Brüssel teilnehmen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit an. Die Treffen der EU mit der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) seien das wichtigste Forum für den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen Europa und den lateinamerikanischen und karibischen Staaten. An dem Gipfel werden laut Hebestreit zahlreiche Staats- und Regierungschefs der 33 CELAC-Staaten und der 27 EU-Mitgliedstaaten teilnehmen.

Den gemeinsamen Vorsitz des Gipfels übernähmen EU-Ratspräsident Charles Michel und der Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen, Ralph Gonsalves, in seiner Funktion als Präsident der CELAC. EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen und Josep Borrell, Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, würden ebenfalls an dem Gipfel teilnehmen.

Das Thema des dritten Gipfeltreffens EU-CELAC lautet "Erneuerung der bi-regionalen Partnerschaft zur Stärkung von Frieden und nachhaltiger Entwicklung". Zentrale Themen des Gipfels sind den Angaben zufolge die Fortschritte bei den EU-Handelsabkommen mit Mercosur, Mexiko und Chile, die klimafreundliche und sozial gerechte Transformation sowie Infrastrukturprojekte.

