Scholz nimmt an Nordsee-Gipfel zu Windkraft teil

BERLIN/OSTENDE (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz will in der kommenden Woche mit Regierungschefs weiterer Nordsee-Anrainer über den Ausbau der Windenergie auf See sprechen. Dazu reist er am Montag zum Nordsee-Gipfel im belgischen Ostende, wie die Bundesregierung am Montag mitteilte. Eingeladen sind demnach die Regierungschefinnen und -chefs aus Dänemark, den Niederlanden, Belgiens, Deutschland, Frankreich, Irland, Luxemburg und Norwegen. Außerdem habe sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt.

"Sie alle eint der Wille, von der Nutzung fossiler Energiequellen unabhängiger zu werden und die Nordsee zu einem großen Produktionsort für erneuerbare Energien zu machen", sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Ziel des Gipfels sei, die Gewinnung von Windenergie in der Nordsee zu beschleunigen. Bis 2050 soll die Nordsee Europas größter Energielieferant werden./tam/DP/stw