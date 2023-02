Scholz nimmt Freitag an G7-Videokonferenz zur Ukraine teil

BERLIN (Dow Jones)--Die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) werden am Freitag, den 24. Februar, aus Anlass des Jahrestages des Beginns des Ukraine-Kriegs ein virtuelles Treffen abhalten, an dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teilnimmt. Das gab Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Zu der Videokonferenz eingeladen habe der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida, der gegenwärtig den G7-Vorsitz führt.

"Inhaltlicher Schwerpunkt wird natürlich die russische Aggression gegen die Ukraine sein", sagte Hebestreit. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj werde zu der Konferenz zugeschaltet. Scholz will nach Angaben seines Sprechers im Anschluss an das Treffen gegen 16.30 Uhr ein Statement im Kanzleramt abgeben.

February 20, 2023 06:15 ET (11:15 GMT)