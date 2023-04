Scholz nimmt Montag an Auszeichnung von Merkel mit Verdienstorden teil

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Montagabend an der Verleihung des höchsten deutschen Verdienstordens an seine Vorgängerin Angela Merkel (CDU) teilnehmen. Das teilte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann mit.

Die ehemalige Bundeskanzlerin bekommt im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung verliehen. Bislang haben lediglich die früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl, beide CDU, diese Auszeichnung erhalten.

Merkel war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin. Die Zeremonie beginnt Montagabend um 18 Uhr.

