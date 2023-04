Scholz: Nordsee wird wichtiger Ort der Energieproduktion

OSTENDE (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Bedeutung der Nordsee für die Produktion klimafreundlicher Energie in Europa hervorgehoben. "In ganz kurzer Zeit wird die Nordsee noch viel mehr, als wir das heute schon wissen, der wichtige Ort der Energieproduktion sein", sagte der SPD-Politiker am Montag zum Auftakt eines Treffens mehrerer Nordsee-Anrainerstaaten im belgischen Ostende. Hier könne durch Offshore-Wind, aber auch den Einsatz von Wasserstoff viel Energie für die Zukunft gewonnen werden. "Es ist möglich, dies in einem großen Verbund über Ländergrenzen hinweg zu tun", sagte Scholz.

Deutschland und acht weitere Staaten wollen die Nordsee durch den Bau von Windparks zum grünen Kraftwerk Europas machen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nahm an dem Treffen teil. Beteiligt sind neben Deutschland und Belgien auch die Niederlande, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Irland, Luxemburg und Großbritannien./tam/DP/stw