Scholz optimistisch über Rückführungsabkommen mit Nigeria

Lagos (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich optimistisch gezeigt, dass mit Nigeria eine Verständigung über die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber ohne Bleiberecht möglich ist.

"Ich habe mitgenommen, dass das gelingen wird", sagte Scholz am Montag in der nigerianischen Wirtschaftsmetropole Lagos. "Dazu brauchen wir die Kooperation mit den Herkunftsländern", sagte er mit Bezug auf ein Gespräch mit dem nigerianischen Präsidenten Bola Ahmed Tinubu. Mit diesem habe er gleichzeitig darüber gesprochen, die legalen Wege für eine Arbeitsaufnahme in Deutschland auszubauen. "Das beides zusammenzubringen, ist eigentlich das Modell der Zukunft", betonte Scholz. Dies könne dazu beitragen, dass wieder "Ordnung" in das Migrationsthema komme.

Scholz hatte bei seinem zweitägigen Besuch in Nigeria mehrfach darauf gepocht, dass das westafrikanische Land abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland zurücknimmt. Er hatte in Lagos zudem ein deutsch-nigerianisches Migrationszentrum besucht, dass Rückkehrern auch bei der Integration in den Arbeitsmarkt hilft. "Wir bieten mehr legale Wege als je zuvor, um für eine Arbeitsaufnahme nach Deutschland zu kommen", sagte er auf einem deutsch-nigerianischen Wirtschaftsforum. "Gleichzeitig sollten diejenigen, die unter diesen neuen Regelungen nicht bei uns bleiben können, in ihre Heimatländer zurückkehren können", fügte der Kanzler mit Blick auf abgelehnte Asylbewerber hinzu. "Die Zusammenarbeit in diesem Bereich ist nach wie vor wichtig", betonte er.

Hintergrund ist, dass das bevölkerungsreichste Land Afrikas abgelehnte Asylbewerber ohne Bleiberecht meist nicht zurücknimmt, wenn diese über keine Originalpapiere mehr verfügen. Von Deutschland ausgestellte Ersatzpapiere akzeptieren die nigerianischen Behörden derzeit nicht. Nigerias Präsident Tinubu hatte am Sonntag in der Hauptstadt Abuja in der gemeinsamen Pressekonferenz eher ausweichend geantwortet. "Wir sind bereit, eine Partnerschaft zu schließen, um die Migration zu verbessern", sagte er. Man sei bereit, Personen zurückzunehmen, wenn sie Landsleute seien und "soweit sie sich gut benommen haben".

Die Bundesregierung will die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber ohne Aufenthaltsrecht generell beschleunigen. Dazu hat das Kabinett entsprechende Gesetzesänderungen beschlossen. Zudem sollen mehr Rückführungsabkommen mit Herkunftsländern abgeschlossen werden. Innenministerin Nancy Faeser führt dazu diese Woche auch Gespräche in Marokko.

Scholz hatte am Sonntag begrüßt, dass die EU möglichst bald ein Migrationsabkommen mit Nigeria abschließen will. Er deutete an, dass Deutschland aber auch noch ein bilaterales Abkommen anstrebt: "Das wird der Rahmen sein, den wir benötigen, um aktiv zu werden", sagte er zu dem geplanten EU-Vertrag. Scholz fliegt am Montag nach Ghana weiter - das in Deutschland als sogenanntes sicheres Herkunftsland eingestuft ist. Asylverfahren von Bewerbern aus diesen Ländern werden wegen der geringen Anerkennungsquote beschleunigt bearbeitet.

