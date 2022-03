Scholz redet in Generaldebatte des Bundestags

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag berät am Mittwoch in einer dreistündigen Generaldebatte über den Etat des Kanzleramts (ab 09:00 Uhr). Sie gilt als Höhepunkt der Haushaltsberatungen im Parlament, die am Dienstag begonnen haben. Ein Schwerpunkt der Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dürften der Ukraine-Krieg und seine Folgen sein. Am Donnerstag und Freitag kommen die Staats- und Regierungschefs der Nato, der G7 und der Europäischen Union zu drei aufeinanderfolgenden Gipfeln in Brüssel zusammen. Neben Scholz dürfte auch Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) das Wort ergreifen.

Nach der Generaldebatte berät der Bundestag auch über die Etats des Auswärtigen Amts, des Verteidigungs- und des Entwicklungsministeriums. Wegen der Bundestagswahl im Herbst kommt der Haushalt für 2022 mehrere Monate später als üblich ins Parlament./mfi/DP/ngu