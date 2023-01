Scholz reist am Mittwoch nach Davos

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Mittwoch zum Weltwirtschaftsforum nach Davos reisen. Das erklärte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Scholz wird in dem Schweizer Bergort um 15.45 Uhr eine Rede halten. Das diesjährige Treffen steht unter dem Motto "Kooperation in einer fragmentieren Welt".

Bei dem Ereignise kommen Staats- und Regierungschefs, sowie Vertreter aus der Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird am Montag und Dienstag am World Economic Forum (WEF) teilnehmen.

