Scholz reist am Mittwoch zu Macron nach Paris

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Mittwoch kommender Woche zu einem Gespräch mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron nach Paris reisen. Das kündigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin an. "Im Elysee werden sich Bundeskanzler Scholz und Staatspräsident Macron bei einem gemeinsamen Arbeitsmittagessen über aktuelle bilaterale und europapolitische Fragen austauschen", erklärte er. Nach dem Gespräch ist laut Büchner für 15.00 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant.

Mitte der Woche hatten Deutschland und Frankreich die eigentlich für kommende Woche geplanten Beratungen des deutsch-französischen Ministerrats in Paris auf kommenden Januar verschoben. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte erklärt, Grund seien einerseits "schlichte logistische Schwierigkeiten", weil einige Kabinettsmitglieder nicht hätten teilnehmen können, andererseits stecke man in einigen bilateralen Fragen "im Augenblick in enger Abstimmung" mit der französischen Seite. "Es ist noch nicht so weit, dass man zu einer einheitlichen Position gekommen ist", hatte er betont.

October 21, 2022 06:40 ET (10:40 GMT)