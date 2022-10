Scholz reist Anfang November nach China

BRüSSEL (AFP)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will Anfang November mit einer Wirtschaftsdelegation nach China reisen. Scholz sagte am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel, es gehe um seinen Antrittsbesuch in Peking. Die Mitreise einer Wirtschaftsdelegation sei dabei üblich. Das sei "bisher immer so gemacht" worden. Kritik an Plänen für eine chinesische Beteiligung an einem Terminal des Hamburger Hafens wies Scholz zurück. In dieser Sache sei "noch gar nichts entschieden", sagte der Kanzler. Es gehe nicht um einen Verkauf des Hafens. "Es geht höchstens um eine Beteiligung an einem Terminal". Dafür gebe es Beispiele in anderen westeuropäischen Ländern.

October 21, 2022