Scholz reist kommende Woche nach Äthiopien und Kenia

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz wird kommenden Donnerstag nach Äthiopien und Kenia reisen und dort über internationale Sicherheit, Ernährungssicherheit, Klimaschutz sowie wirtschaftliche Themen sprechen. In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba wird er zunächst mit dem Präsidenten der Afrikanischen Union, Moussa Faki, zusammenkommen und sich über die Rolle der Afrikanischen Union im Bereich der Friedenssicherung sowie der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Ernährungssicherheit und dem Kampf gegen den Klimawandel austauschen, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann erklärte.

Außerdem ist ein Treffen mit Premierminister Abiy Ahmed, dem Leiter der Interimsverwaltung der abtrünnigen Provinz Tigray, Gatchew Reda, und der äthiopischen Staatspräsidentin, Sahle-Work Zewde, geplant. Hier soll es um die Fortsetzung des Friedensprozesses sowie regionale und internationale Sicherheitsthemen, insbesondere die Situation im Sudan, gehen.

Am Freitag wird Scholz in Kenia mit Staatspräsident William Ruto zusammentreffen. Hier soll es um wirtschaftliche Themen und die grüne Energieerzeugung gehen, da Deutschland und Kenia hier eng zusammenarbeiten, so Hoffmann. Sie wies zudem auf die Bedeutung von Kenia als wichtiger Partner in globalen Fragen und Sicherheitsthemen hin.

In Kenia wird Scholz außerdem noch mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Kultur zusammenkommen und die Humanitarian Peace Support School besuchen. Geplant ist auch ein Besuch der Geothermie-Anlage am Lake Naivasha, der größten Geothermie-Anlage in Afrika.

April 28, 2023