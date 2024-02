Scholz reist kommende Woche zu Biden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) führt kommenden Freitag in Washington Gespräche mit US-Präsident Joe Biden über den Ukraine-Krieg und andere Themen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin an. Scholz werde am Donnerstag zu dem Arbeitsbesuch in die US-Hauptstadt aufbrechen. Im Mittelpunkt der Reise werde "ein ausführliches Gespräch mit US-Präsident Joe Biden am Freitag, 9. Februar, im Weißen Haus" stehen, sagte Hebestreit. "Inhaltlich wird es... vor allem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Folgen sowie um die Lage im Nahen Osten gehen." Der Bundeskanzler werde die Reise aber sicherlich auch nutzen, um mit Kongressabgeordneten ins Gespräch zu kommen.

