Scholz reist kommende Woche zu EU-Gipfel nach Versailles

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz reist kommende Woche zu einem informellen EU-Gipfel nach Versailles in Frankreich. Das Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag werde stark vom russischen Angriff auf die Ukraine geprägt sein, sagte ein Regierungssprecher am Freitag. Vor allem dürften Fragen der europäischen Verteidigungs- und der Energiepolitik besprochen werden. Außerdem werde es um das europäische Wachstums- und Investitionsmodell für 2030 gehen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bereits angekündigt, bei dem informellen Gipfel solle über die Stärkung der Verteidigung geredet werden. Europa könne bei seiner Verteidigung und Energieversorgung nicht länger von anderen abhängig sein, sondern müsse stärker in die eigene Unabhängigkeit investieren.

