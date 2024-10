Scholz reist nach Indien - Habeck und Heil schon unterwegs

BERLIN/NEU-DELHI (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz bricht am Donnerstag zu einer dreitägigen Indien-Reise auf, in deren Mittelpunkt die deutsch-indischen Regierungskonsultationen stehen. Daran werden am Freitag auch fünf Ministerinnen und Minister aus seinem Kabinett teilnehmen: Robert Habeck (Wirtschaft, Grüne), Annalena Baerbock (Außen, Grüne), Boris Pistorius (Verteidigung, SPD), Hubertus Heil (Arbeit, SPD) und Bettina Stark-Watzinger (Bildung, FDP).

Es wird um eine engere Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Klimaschutz und Sicherheit gehen, aber auch um die Anwerbung von Fachkräften aus dem bevölkerungsreichsten Land der Welt. Indien kommt außerdem eine Rolle bei den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu, weil es gute Drähte sowohl nach Moskau als auch zum Westen hat.

Der indische Ministerpräsident Narendra Modi wird gerade von einer Russland-Reise zurück sein, wenn er Scholz empfängt. Er nimmt dort am Donnerstag noch am Gipfeltreffen der sogenannten Brics-Staaten teil, die sich als Gegengewicht zur G7 führender westlicher Wirtschaftsmächte verstehen.

Wirtschaftsminister Habeck und Arbeitsminister Heil brachen bereits am Mittwoch in die indische Hauptstadt auf und führen dort am Donnerstag erste Gespräche. Pistorius fliegt im Regierungsflieger von Scholz mit, Baerbock reist aus Paris an und Stark-Watzinger kommt aus Kiew über Polen und Katar mit Linie nach Neu-Delhi./mfi/DP/he