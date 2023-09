Scholz reist nächsten Freitag zum G20-Gipfel nach Neu-Delhi

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird kommenden Freitag bis Sonntag zum Treffen der Gruppe 20 der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) nach Indien reisen. Bei dem Gipfel in Neu-Delhi werden sich die Staats- und Regierungschefs nach Angabe des stellvertretenden Regierungssprechers Wolfgang Büchner in mehreren Arbeitssitzungen zu globalen Fragen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg austauschen. Scholz wird begleitet von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP).

"Der russische Angriff auf die Ukraine und auch seine globalen Folgen, beispielsweise im Bereich der Wirtschaft, Ernährung und Energiesicherheit, bleiben auch in diesem Jahr ein beherrschendes Thema", sagte Büchner. "So lange Russland diesen Krieg nicht beendet, kann es keinen 'Business as usual' geben."

Russlands Präsident Wladimir Putin hat bereits angekündigt, nicht zu dem Treffen nach Indien zu reisen. Der chinesische Präsident Xi Jinping wird nach Angaben eines hochrangigen EU-Vertreters voraussichtlich auch nicht zum G-20-Gipfel nach Indien anreisen.

