Scholz reist zu ersten deutsch-japanischen Konsultationen nach Tokio

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett hält am Wochenende erstmals offizielle Regierungskonsultationen mit Japan ab. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) werde am Freitagnachmittag zu den ersten deutsch-japanischen Regierungskonsultationen nach Tokio reisen, gab die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bekannt. Am Samstag werde der Bundeskanzler mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu einem Gespräch zusammenkommen. Parallel dazu würden sich die teilnehmenden deutschen Ministerinnen und Minister mit ihren japanischen Amtskollegen in Tokio treffen.

Danach werde es unter dem Vorsitz beider Regierungschefs eine gemeinsame Plenarsitzung der teilnehmenden Ministerinnen und Minister beider Kabinette geben. Im Anschluss daran ist laut den Angaben eine gemeinsame Pressebegegnung vorgesehen. Auch werde es ein gemeinsames Gespräch beider Regierungschefs mit Wirtschaftsvertretern geben. Scholz wird den Angaben zufolge von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet. Mit den deutsch-japanischen Regierungskonsultationen werde ein Projekt aus dem Koalitionsvertrag realisiert, erklärte Hoffmann. Japan hat derzeit den Vorsitz der Gruppe der sieben führenden westlichen Industrieländer (G7) inne.

March 10, 2023 09:06 ET (14:06 GMT)