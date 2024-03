Scholz reist zu Kurzbesuch nach Slowenien

BERLIN/LJUBLJANA (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Dienstag zu einem Kurzbesuch nach Slowenien. In der Hauptstadt Ljubljana will er mit Ministerpräsident Robert Golob über bilaterale Themen und die Fortsetzung der bestehenden Zusammenarbeit in der Europa- und Sicherheitspolitik sprechen (16.30 Uhr). Anschließend sind eine Pressekonferenz (17.20 Uhr) und ein Abendessen mit Golob geplant. Das Balkanland Slowenien mit seinen 2,1 Millionen Einwohnern ist seit 2004 Mitglied der Europäischen Union und der Nato und gehört seit 2007 auch zur Eurozone ./mfi/DP/nas