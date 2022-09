Scholz reist zur UN-Generalversammlung nach New York

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird in der kommenden Woche an der UN-Generalversammlung in New York teilnehmen. Regierungssprecher Steffen Hebestreit kündigte am Mittwoch in Berlin an, dass neben der ersten Rede des Kanzlers vor den Vereinten Nationen am Dienstag und Mittwoch auch Gespräche mit anderen Staats- und Regierungschefs sowie mit UN-Generalsekretär António Guterres geplant sind.

Scholz wird außerdem an einem Treffen der Global Crisis Response Group, einer Gruppe zur Reaktion auf globale Krisen, teilnehmen. Deutschland engagiere sich dort vor allem im Bereich der Ernährungssicherheit, sagte Hebestreit. Der Kanzler will sich zudem mit Vertretern jüdischer Organisationen treffen. Es ist sein erster Besuch in New York und bei den Vereinten Nationen seit seinem Amtsantritt vor neun Monaten./mfi/DP/ngu