Scholz: Schließen Arbeit an maßgeschneidertem Entlastungspaket bald ab

MESEBERG (Dow Jones)--Das von der Regierung geplante Entlastungspaket soll nach Angaben von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) schnell kommen und zielgerichtete Maßnahmen enthalten. Es gehe darum, "ein sehr präzises, sehr maßgeschneidertes Entlastungspaket zu entwickeln", sagte Scholz nach der Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg. "Diese Arbeit werden wir bald abschließen", kündigte er an. Einen genauen Termin wollte Scholz aber auch auf Nachfrage nicht nennen. Man wolle dazu beitragen, "dass die Preise nicht durch die Decke schießen", und zugleich Bürger und Unternehmen entlasten, damit sie "diese schwierige Zeit gut durchstehen" könnten.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) forderte neben Entlastungen auch eine Bewältigung von Problemen an der "Wurzel", so beim Design des Strommarktes. "Wir brauchen ein wuchtiges Paket für Entlastungen in der ganzen Breite der Gesellschaft", sagte er. "Daran wird ja auch gearbeitet." Für dieses Jahr seien im Haushaltsvollzug noch Spielräume "in einem einstelligen Milliarden-Euro-Bereich" zu erwarten, und für nächstes Jahr könne man gesamtstaatlich von einem zweistelligen Milliardenbetrag an Entlastung ausgehen. Am Strommarkt gelte es zudem, die Regeln so anzupassen, "dass der Rendite-Autopilot abgeschaltet wird", forderte er mit Blick auf den derzeitigen Mechanismus, nach dem höhere Gaspreise auch zu höheren Strompreisen führen.

"Wir werden verschieden Maßnahmen ergreifen, um die Preise nicht durch die Decke gehen zu lassen", kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei derselben Pressekonferenz an. Es werde daran gearbeitet, das Marktdesign so zu verändern, dass senkende Effekte auch an die Verbraucher weitergegeben werden könnten. Dies sei eine "durchaus komplizierte" Aktion. Eine Deckelung des Gaspreises nach oben lehnte Habeck zudem auf Nachfrage ab. Überlegen könne man, im unteren Bereich ein bestimmtes Kontingent preislich zu reduzieren. Ob dies besser sei als andere Maßnahmen wie eine direkte Unterstützung oder eine Entlastung über den Markt sei aber zu prüfen.

August 31, 2022 06:36 ET (10:36 GMT)