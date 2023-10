Scholz sichert Ukraine finanzielle Hilfe und weitere Waffenlieferungen zu

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine weitere Hilfe zugesagt, damit das Land sich gegen die Angriffe von Russland verteidigen kann. Deutschland werde ein "Winterpaket" schnüren, das weitere Waffenlieferungen und Munition sowie finanzielle Hilfen umfasst. All das, was zur Luftverteidigung nötig sei, werde Deutschland liefern. Scholz verwies auf die Bereitstellung einer zusätzlichen Einheit des Flugabwehrraketensystems Patriot, neue Iris-T-Systeme, weitere Flugabwehrpanzer Gepard und die Lieferung von Munition.

"Wir werden darin nicht nachlassen", sagte Scholz im Bundestag. Mit Blick auf den anstehenden Gipfel der Europäischen Union sagte Scholz, man werde beraten, wie die finanzielle Hilfe für die Haushaltsführung der Ukraine aufrecht erhalten werden könnte. Diese Hilfe zur finanziellen Stabilität des Landes werde man als Europäer gemeinsam gewährleisten müssen.

Gleichzeitig sei es seine Auffassung, dass "nicht alles nur mit zusätzlichem Geld gelöst werden kann, was an Anforderungen auf Europa zukommen kann, sondern dass es dabei auch um Repriorisierung geht", so Scholz.

Scholz zeigte sich zudem nach eigener Aussagen "mehr als empört" darüber, dass der russische Präsident Wladimir Putin angesichts des Nahost-Konflikts davor gewarnt hat, dass es zivile Opfer geben könnte. "Zynischer als das geht es nun wirklich nicht", sagte Scholz.

