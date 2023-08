Scholz sieht Arbeit an Kindergrundsicherung auf gutem Weg

SALZBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht die Arbeit an dem geplanten Gesetz zur Kindergrundsicherung auf einem guten Weg. "Da habe ich sehr dafür gesorgt, dass es einen großen Fortschritt gibt", sagte Scholz am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem österreichischen Kanzler Karl Nehammer in Salzburg auf eine Journalistenfrage dazu. Je nachdem, wie man es zählt, sei das Gesetz zu 98 oder 99 Prozent fertig. "Den Rest schaffen wir auch noch."

Mit der Kindergrundsicherung will Familienministerin Lisa Paus (Grüne) Leistungen für Familien zusammenfassen und diese zugleich erhöhen. Scholz hatte Paus vor der Sommerpause aufgefordert, bis Ende August einen Gesetzentwurf zu erarbeiten. Er liegt nun dem Kanzleramt und dem Bundesfinanzministerium vor, wie Paus dem Nachrichtenportal "The Pioneer" (Freitag) sagte. "Wie vom Kanzler gewünscht, habe ich unterschiedliche Varianten vorgelegt", fügte sie hinzu.

Die FDP sieht Leistungsverbesserungen kritisch. Vor diesem Hintergrund hatte Paus das sogenannte Wachstumschancengesetz von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) am Mittwoch im Kabinett blockiert. Dabei handelt es sich um ein Gesetzespaket mit steuerpolitischen Maßnahmen, die die Wirtschaft um jährlich rund 6,5 Milliarden Euro entlasten sollen./mfi/DP/jha