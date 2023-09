Scholz sieht in AfD "Abbruchkommando" - AfD sieht Wirtschaft abschmieren

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist die Alternative für Deutschland (AfD) im Bundestag scharf angegangen und hat ihr vorgeworfen, ein "Abbruchkommando" für Deutschland zu sein. AfD-Chef Tino Chrupalla erwiderte während der Generaldebatte im Bundestag zu den Haushaltsplänen der Bundesregierung, dass die deutsche Wirtschaft dank der Politik der Ampel-Parteien abschmiere.

Scholz sagte in seiner Rede, dass die allermeisten Bürger wüssten, "dass die selbst ernannte 'Alternative' in Wahrheit ein Abbruchkommando ist - ein Abbruchkommando für unser Land." Er appellierte an die demokratischen Parteien in Deutschland, dass sie zusammenarbeiten sollten gegen Kräfte, "die politischen Profit schlagen wollen aus Abstiegsszenarien und Panikmache".

Scholz warnte vor einer Rückkehr zum Nationalismus und Abkehr von der Europäischen Union, wie die AfD es verfolge. "Unser Wohlstand ist auf das Engste verknüpft mit der Europäischen Union", betonte Scholz. "Und deshalb sind die Forderungen nach neuen Schlagbäumen zwischen den Mitgliedstaaten, nach einem Rückbau der Europäischen Union und nach einem radikalen Abbau des Sozialstaats nichts als mutwillige Wohlstandsvernichtung."

AfD sieht Wirtschaft abschmieren

Der AfD-Chef wiederum warf der Regierung vor, dass sie mit ihrer Politik und den hohen Energiekosten große Industriebetriebe aus Deutschland vertreibe. "Öffnen Sie wieder, wenn Sie können, bitte beide Augen und sehen Sie, wie die deutsche Wirtschaft reagiert, wie sie abschmiert. Und kümmern Sie sich endlich um das Rückgrat in diesem Land, um die deutsche Wirtschaft", sagte Chrupalla im Bundestag an die Adresse von Scholz. Gut ein Drittel der größten Industriebetriebe packten aktuell ihre Koffer.

"Das war es dann für den Industriestandort - das Ende in diesem Land. Das ist die Realität, der Sie sich komplett verschließen. Diese Bundesregierung hinterlässt eine traurige Landschaft aus nicht funktionierenden, hoch subventionierten Windrädern, eine unsichere Energieversorgung ohne Grundlast und eine unendlich hohe Abgabelast", sagte Chrupalla. Damit schaffe Scholz keine Anreize für wirtschaftliche Unternehmungen oder gute Lebensbedingungen für all die Menschen, die Tag täglich zur Wertschöpfung beitrügen.

