Scholz sieht keine Anforderungen an Deutschland für Kampfjets

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit Blick auf die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine betont, dass es keine entsprechenden Anforderungen an Deutschland gebe. Großbritannien und die Niederlande hatten zuvor die Bildung einer "internationalen Koalition" zur Belieferung der Ukraine mit Kampfflugzeugen angekündigt. "Die Frage ist nicht so aktuell, wie sie gestellt wird, was die betreffenden Länder betrifft, und im Hinblick auf uns sind keine Anforderungen da", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz zum Abschluss des Gipfels des Europarats in Reykjavik. "Wir haben uns darauf konzentriert und konzentrieren uns auf das, was wir tun."

Scholz betonte die Lieferung von Panzern, Munition, Reparaturmöglichkeiten und von Deutschland geschaffene Luftabwehrmöglichkeiten. "Das sehr umfangreiche Paket, das wir bekanntgeben konnten im Zusammenhang mit dem Besuch von Präsident Selenskyj bewegt sich ja genau in diesem Bereich, und das ist unsere Aufgabe", erklärte der Kanzler.

Von dem Gipfel in Reykjavik gehe die "sehr klare Botschaft" aus, dass die 46 Mitglieder "geschlossen für die Grundwerte eines friedlichen Zusammenlebens in Europa" einträten, sagte Scholz. "Wir machen deutlich, wir stehen fest an der Seite der Ukraine." Um die Kriegsschäden in der Ukraine zu dokumentieren, richte der Europarat ein Schadensregister ein und leiste damit "einen wesentlichen Beitrag zu den internationalen Bemühungen, Russland für die Folgen seines brutalen Handelns zur Rechenschaft zu ziehen". Als Gründungsmitglied beteilige sich Deutschland an der Finanzierung und an der Arbeit des Registers.

Auch würden Arbeiten des Europarats zur den Auswirkungen des Klimawandels und der Nutzung Künstlicher Intelligenz auf Menschenrechte unterstützt. Deutschland werde über seinen Pflichtbeitrag hinaus 10 Millionen Euro an freiwilligen Leistungen für die Arbeit in diesen Feldern zur Verfügung stellen, kündigte Scholz an.

Mit dem Schadensregister solle "Rechenschaftspflichtigkeit" durchgesetzt werden. "Russland muss die Schäden, die es angerichtet hat, bezahlen, dazu dient es." Das Register löse allerdings nicht die Frage, wie die Begleichung der Schäden erfolge. Zur Nutzung eingefrorenen Vermögens dafür sah Scholz rechtlich nicht viele Handlungswege. "Es wird die ganze Weltgemeinschaft und wir als Teil dabei helfen müssen, dass die Ukraine wiederaufgebaut werden kann", konstatierte er. Dafür werde es "noch kreative Lösungen geben müssen, die noch nicht alle erdacht sind".

