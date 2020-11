Scholz sieht Wirtschaft spätestens Anfang 2022 auf Vorkrisenniveau

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat ungeachtet der verschärften coronabedingten Beschränkungen an seiner Erwartung festgehalten, dass sich die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr deutlich erholen wird.

"Wir denken, dass wir spätestens Anfang 2022 zurück auf dem Niveau der Vorkrisenbedingungen sein werden, möglicherweise ein bisschen früher - und das ist immer noch so", sagte Scholz in einem Video-Interview im Rahmen der Jahrestagung der European News Exchange (Enex), in der wichtige private Fernsehsender zusammengeschlossen sind. Es sehe so aus, dass er zu Recht hoffe, "dass wir keine zu schwere Auswirkung auf die Wirtschaftsentwicklung haben werden", erklärte er in dem auf Englisch geführten Gespräch, "und dass wir den guten Weg fortsetzen werden".

Nach dem Wahlsieg von Joe Biden in den USA zeigte sich Scholz zudem zuversichtlich für mehr Kooperation als unter US-Präsident Donald Trump. "Es gibt eine gute Chance für ein neues Kapitel transatlantischer Partnerschaft", sagte er. Das sei wirklich vielversprechend. Auf die Frage, ob Trump seine Niederlage eingestehen sollte, sagte Scholz: "Ja, das denke ich, und es wäre sehr gut. Wenn es Wahlen gibt, muss man sie akzeptieren." Es sei zwar Trumps Recht, vor Gericht zu gehen, aber es bestehe auch eine Pflicht zum guten politischen Handeln.

Mit Blick auf Europa betonte der deutsche Vizekanzler, die Coronavirus-Pandemie habe gezeigt, dass Europa in der Lage sei, gemeinsam in einer sehr schweren Krise zu handeln. Es gebe jetzt eine gute Chance für ein besseres Europa. Die Entscheidungen etwa für eine gemeinsame Schuldenaufnahme seien "ein Schritt" hin zu einer europäischen Fiskalunion, zeigte sich Scholz überzeugt.

