Scholz: Spitzentreffen mit Ländern wird auf 4. Oktober verschoben

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das Treffen mit den Ministerpräsidenten zur Finanzierung eines weiteren Entlastungspakets aufgrund seiner Corona-Erkrankung auf kommende Woche verschoben. "Die Zusammenkunft mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder verschieben wir um sechs Tage auf 4. Oktober, weil wir uns einig sind, dass es besser ist, sich persönlich zu begegnen und nicht nur virtuell", sagte Scholz der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). Schließlich gebe es viel zu besprechen.

Scholz ist am gestrigen Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Im Vorfeld des ursprünglich für den morgigen Mittwoch geplanten Treffens hatte es zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten Streit um die Aufteilung der Kosten geplanten dritten Entlastungspakets in Höhe von 65 Milliarden Euro gegeben. Die Länder fordern ein größeres Mitspracherecht und einen höheren Kostenanteil des Bundes.

"Uns eint das gemeinsame Ziel, sehr zügig für Entlastung zu sorgen, damit unser Land gut durch diese schwierige Zeit kommt", betonte der Scholz im Gespräch mit der NOZ.

Der aktuelle Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), der Nordrhein-Westfale Hendrik Wüst, erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass die Länder sich dennoch in dieser Woche treffen würden. "Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder arbeiten an diesem Mittwoch in ihrer MPK wie geplant an Lösungen, wie unser Land in der Energiekrise gut durch Herbst und Winter kommt", erklärte Wüst.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 27, 2022 08:01 ET (12:01 GMT)