Scholz spricht mit afrikanischen Ländern über Wirtschaftsfragen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei einer Konferenz mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs am Montag in Berlin Möglichkeiten für vertiefte Wirtschaftsbeziehungen diskutieren und dabei unter anderem auch über eine verstärkte Lieferung von Energieträgern sprechen. Der zum fünften Mal stattfindende "Compact with Africa" ist eine unter der deutschen Präsidentschaft bei den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) im Jahr 2017 ins Leben gerufene Initiative. "In diesem partnerschaftlichen Format arbeitet die G20 gemeinsam mit reformorientierten afrikanischen Staaten daran, Investitionen in diese Länder zu stärken", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Am Vormittag will Scholz demnach an einer Wirtschaftskonferenz der Subsahara-Afrika Initiative der Deutschen Wirtschaft teilnehmen, bei der sich hochrangige deutsche und afrikanische Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft und Politik träfen. "Im Mittelpunkt des Austausches von etwa 750 Teilnehmenden soll die Vertiefung der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen stehen", sagte Hebestreit. Scholz werde eine Rede halten und an der Eröffnungsdiskussion mit afrikanischen Staatspräsidenten und Regierungschefs teilnehmen. Am Nachmittag beginnt laut Hebestreit dann das eigentliche Treffen im Kanzleramt, bei dem um 14.00 Uhr eine Pressekonferenz mit Scholz und afrikanischen Vertretern geplant ist.

Aus der Bundesregierung wurde im Vorfeld betont, es habe "spürbare Fortschritte in vielen Bereichen" bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Ländern gegeben. Diese sei Scholz ein wichtiges Anliegen. Insbesondere seien diese Länder auch "sehr gute Gesprächspartner", wenn es um eine für die Energiewende dringend benötigte Steigerung des deutschen Bezugs von grünem Wasserstoff gehe, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter. Die Länder hätten "ein riesiges Potenzial an erneuerbaren Energien und in vielen Fällen auch Zugang zu wichtigen Rohstoffen". Konkrete Vereinbarungen sollen bei dem Treffen nach seinen Angaben aber nicht unterzeichnet werden.

November 17, 2023