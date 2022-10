Scholz spricht mit Truss über Energie-Kooperation

PRAG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die neue britische Premierministerin Liz Truss haben am Donnerstag bei ihrem ersten Treffen in Prag unter anderem über eine engere Vernetzung der Energieversorgung ihrer beiden Länder gesprochen. Außerdem sei es um Investitionen in Offshore-Windanlagen, wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Abfederung der hohen Energiekosten gegangen, hieß es anschließend von deutscher Seite. Es sei "ein sehr freundliches und nettes Treffen" gewesen.

Scholz und Truss sprachen am Rande des Gründungstreffens der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft miteinander. Darin wollen sich die 27 EU-Staaten mit 17 weiteren europäischen Ländern - darunter Großbritannien - vernetzen. Großbritannien war Anfang 2020 aus der Europäischen Union ausgetreten.

Die konservative Politikerin Truss hatte Anfang September ihren Parteikollegen Boris Johnson an der britischen Regierungsspitze abgelöst. Johnson war unter schwerem Druck seiner Fraktion zurückgetreten./mfi/DP/he