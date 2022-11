Scholz stellt sich hinter Reform von Einbürgerungsgesetz

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat die angestrebte Reform der Einbürgerungen gegen Kritik verteidigt.

"Neun Millionen Bürgerinnen und Bürger leben und arbeiten in unserem Land, ohne dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Eine Demokratie aber lebt von der Möglichkeit, mitzubestimmen", sagte Scholz (SPD) am Montag in Berlin. "So entsteht Legitimität, so wächst die Akzeptanz staatlicher Entscheidungen." Man müsse aufpassen, dass die Zahl der Einwohner und das Wahlvolk nicht zu stark auseinanderfielen. Innenministerin Nancy Faeser will etwa die Fristen für die Einbürgerung von acht auf fünf Jahre verkürzen.

"Wer auf Dauer hier lebt und arbeitet, der soll auch wählen und gewählt werden können, der soll Teil unseres Landes sein, mit allen Rechten und Pflichten, die dazugehören. Und zwar völlig unabhängig von Herkunft, Hautfarbe oder religiösem Bekenntnis", sagte der Kanzler.

Scholz verteidigte zudem den Plan, doppelte Staatsbürgschaften zu erleichtern. Er habe nie verstanden, warum man so vehement darauf bestehe, dass die alte Staatsbürgerschaft abgegeben werden müsse. "Zugehörigkeit und Identität sind nämlich kein Nullsummenspiel." Schon heute behielten 60 Prozent der Eingebürgerten ihre erste Staatsbürgerschaft. Vor allem in der Union wird die doppelte Staatsbürgerschaften skeptisch gesehen.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte zur Kritik aus der FDP, dass diese nicht einheitlich sei. Sie hoffe, dass die erleichterte Verleihung der Staatsbürgerschaft bereits im kommenden Sommer greifen könne.

