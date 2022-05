Scholz stellt Sicherheitsfragen und Wirtschaft ins Zentrum von Klausur

Von Andreas Kißler

MESEBERG/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Sicherheitsfragen und die ökonomischen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs ins Zentrum der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg gerückt, zu der auch die Ministerpräsidentinnen von Finnland und Schweden erwartet werden. "Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier miteinander uns gerade über die Sicherheitsfragen unterhalten, die für Europa und für diese Länder, aber auch für uns wichtig sind", sagte Scholz zu Beginn der zweitägigen Beratungen.

Zugleich wolle sich das Kabinett mit den ökonomischen Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der mit dem Klimawandel verbundenen Transformation beschäftigen. "Deshalb wird es so sein, dass wir mit Wissenschaftlern darüber diskutieren, was das für das ökonomische Modell unseres Landes bedeutet", erklärte der Kanzler. Es gelte sicherzustellen, dass es auch in zehn, 20 oder 30 Jahren trotz aller Herausforderungen noch gute Arbeitsplätze gebe. Scholz zeigte sich "sehr sicher, dass das gelingt". Zudem soll die Tagung nach seinen Angaben die Möglichkeit zu vertieften Gesprächen der Kabinettsmitglieder bieten.

