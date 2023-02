Scholz trifft in Paris am Abend auf Macron und Selenskyj

Berlin/Paris (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz wird noch am Mittwochabend in Paris mit den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen.

Dies wurde sowohl in Paris als auch in Berlin bestätigt. Selenskyj hatte zuvor London besucht und nimmt am Donnerstag an dem EU-Sondergipfel in Brüssel teil. Ein EU-Diplomat sagte der Nachrichtenagentur Reuters, dass es bereits zuvor Pläne gab, dass Selenskyj kommende Woche auch an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen würde und dann Berlin besuchen könnte. Er wird erwartet, dass Macron, Scholz und Selenskyj in Paris am Abend kurze Statements abgeben werden.

Zuvor hatten EU-Diplomaten bestätigt, dass Selenksyj an dem EU-Sondergipfel in Brüssel teilnehmen würde. Dann war bekannt geworden, dass er am Mittwoch auch den britischen Premierminister Rishi Sunak in London besuchte. Hintergrund ist offenbar, dass Großbritannien der Ukraine die Zusicherung zur Ausbildung von Soldaten an Nato-Kampfjets gab. Auch die französische Regierung hatte die Lieferung von Kampfjets zumindest nicht ausgeschlossen, während sich die USA und Deutschland bislang zurückhaltender zeigten.

