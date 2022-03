Scholz trifft kommenden Mittwoch Trudeau und Van der Bellen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft sich in der kommenden Woche in Berlin mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau und dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Bei beiden Terminen am Mittwoch werde unter anderem über den russischen Angriff auf die Ukraine gesprochen, teilte ein Regierungssprecher am Freitag mit. Mit Trudeau werde sich Scholz über das weitere Vorgehen der transatlantischen Gemeinschaft abstimmen. Beim Treffen mit Van der Bellen stünden auch europapolitische Themen auf dem Programm./tam/DP/eas