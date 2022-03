Scholz und Erdogan dringen auf Waffenstillstand in der Ukraine

Von Andreas Kißler

ANKARA/BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben einen Waffenstillstand im Krieg in der Ukraine gefordert. "Wir sind uns einig, dass es so schnell wie möglich einen Waffenstillstand geben muss", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit Erdogan in Ankara. "Das muss sofort geschehen." Mit jeder Bombe entferne sich Russland mehr aus dem Kreis der Weltgemeinschaft. Scholz appellierte an den russischen Präsidenten Wladimir Putin, den Angriff zu beenden. "Halten Sie inne", sagte er. "Zu diesem Konflikt kann es nur eine diplomatische Lösung geben." Die territoriale Integrität der Ukraine stehe jedoch außer Frage.

"Wir führen unsere Anstrengungen für einen bleibenden Waffenstillstand fort", sagte Erdogan laut einem Übersetzer. Beide sprachen sich auch für eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der Türkei aus. "Da ist viel möglich", erklärte Scholz bei seinem Antrittsbesuch. Unter anderem setze man auf eine gute Zusammenarbeit im Energiebereich. Erdogan erklärte, Ziel sei es, das gegenseitige Wirtschaftsvolumen von derzeit 41 Milliarden US-Dollar auf 50 Milliarden zu erweitern.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2022 12:52 ET (16:52 GMT)