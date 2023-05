Scholz und von der Leyen betonen Bedarf an Halbleitern in der EU

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen halten weitere Investitionen in die deutsche und europäische Halbleiterindustrie für entscheidend in der aktuellen Transformation hin zur Klimaneutralität. Beim symbolischen Spatenstich für die milliardenteure neue Smart Power Fab Halbleiterfabrik von Infineon in Dresden betonte Scholz, dass Europa unabhängiger werden müsse von der Halbleiterproduktion in Asien. Dabei gehe es nicht um eine Abkoppelung, sondern um eine Verringerung der Abhängigkeit, so Scholz. Die neue Chipfabrik von Infineon sei ein entscheidender nächster Schritt auf dem Weg der Transformation und Digitalisierung .

Sachsen als Sitz der Halbleiterfabrik ist für Scholz ein "Paradebeispiel" für die Reindustralisierung. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen lobte den Ausbau der neuen Halbleiterfabrik als großen Schritt für die Region und auch für Europa. "Dresden ist ohne jeden Zweifel ein digitaler Leuchtturm in Europa", sagte von der Leyen.

Scholz betonte, dass in der anstehenden Transformation der Ausbau von Photovoltaik, die Nutzung von Wärmepumpen und Elektromobilität "sehr viele" Halbleiter benötigten.

"Wenn wir so angewiesen sind auf Halbleiter, dann müssen wir aufpassen, dass wir beim Zugang zu Halbleitern nicht allein abhängig von anderen Weltregionen werden", sagte Scholz in Dresden. "Dabei setzen wir nicht auf europäische Autarkie, nicht auf den Rückbau globaler Liefer- oder Wertschöpfungsketten, nicht auf die Abkopplung von Wirtschaftsräumen." Denn solch ein Decoupling wäre "ganz sicher" der falsche Weg. Nötig sei hingegen ein "kluges, vorausschauendes Derisking", betonte Scholz.

Von der Leyen sieht hohe Nachfrage

Auch von der Leyen betonte die Notwendigkeit einer größeren Massenproduktion von Halbleitern in Europa. In der bisherigen Globalisierung hätten sich die Weltregionen zu sehr auf ihre jeweiligen Stärken konzentriert. Nun müsse man die Lieferketten der wichtigen Güter und Technologien stärken.

Die EU habe sich in ihrem Chips Act daher vorgenommen, bis 2030 ihren Anteil auf der globalen Halbleiterproduktion zu verdoppeln. Angesichts des enormen Bedarfs an Halbleitern werde eigentlich deutlich, "dass wir unsere heutigen Kapazitäten vervierfachen müssten", so von der Leyen.

Größte Einzelinvestition der Infineon-Firmengeschichte

Infineon investiert rund 5 Milliarden Euro in der Bau der neuen Chipfabrik in Dresden - die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens. Rund 1.000 Arbeitsplätze sollen in Dresden entstehen, die Produktion soll laut Infineon-Chef Jochen Hanebeck im Herbst 2026 aufgenommen werden.

Scholz zeigte sich zuversichtlich, dass auch andere Unternehmen sich in der Region engagieren werden.

"Jeder dritte in Europa produzierte Chip ist 'Made in Saxony'. Es ist gut, dass der heutige Spatenstich hier in Dresden bei Infineon diese Entwicklung fortsetzt", lobte Scholz. "Ich habe aus meinem Gespräch mit anderen internationalen Investoren übrigens nicht den Eindruck, dass diese Großinvestition die letzte ist, die wir hier im 'Silicon Saxony' erleben werden."

Der Bund will die neue Chipfabrik mit 1 Milliarde Euro fördern.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 02, 2023 09:53 ET (13:53 GMT)