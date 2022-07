Scholz: Uniper von überragender Bedeutung für die Wirtschaft

Von Hans Bentzien

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Teilverstaatlichung des Gasversorgers Uniper mit dessen Bedeutung für die Wirtschaft erklärt, auf das nicht zwingend ähnliche Schritte bei anderen Unternehmen folgen müssten. "Uniper ist von überragender wirtschaftlicher Bedeutung für die Wirtschaft Deutschlands", sagte Scholz in einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Auf die Frage, ob damit der "Lehman-Moment" für die gesamte Gasbranche abgewendet sei, antwortete der Kanzler: "Jedes Unternehmen ist ein Einzelfall, es gibt keine Blaupause." Allerdings zeige der Bund am Beispiel Unipers, dass er in der Lage sei, sich am Eigenkapital eines Unternehmens zu beteiligen.

Scholz verwies darauf, dass die bisherigen Gesellschafter angesichts eines Aktienpreises von 1,70 Euro bei der Kapitalerhöhung einen "substanziellen Beitrag" leisteten. Der Bundeskanzler kündigte zusätzliche Hilfen für Unternehmen an Haushalte an. So sollen etwa die Hilfen für sehr energieintensive Unternehmen über September hinaus verlängert werden.

Zudem sollen die Gasversorger in die Lage versetzt werden, ihre beim Einkauf auf dem Weltmarkt zu zahlenden hohen Preise größtenteils an die Kunden weiterzugeben - ab dem 1.10, vielleicht auch schon ab 1.9.", wie Scholz sagte. Die Gasversorger sollen dann 90 Prozent der Differenz zwischen ihrem vertraglich vereinbarten Einkaufspreis und dem tatsächlich gezahlten Preis an ihre Kunden - in Regel andere Energieversorger - weitergeben.

