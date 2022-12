Scholz: US-Klimainvestitionen dürfen nicht fairen Wettbewerb verhindern

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die USA bei ihren geplanten massiven Investitionen in den Klimaschutz zu einem fairen Wettbewerbsverhalten aufgefordert. Statt einer Auseinandersetzung sei eine enge Zusammenarbeit und fairer Handel notwendig, wie Scholz im Bundestag sagte. Bei aller Kritik am Vorgehen von China betonte Scholz zudem, dass China ein wichtiger Partner für Deutschland bleiben werde.

Mit Blick auf die USA betonte Scholz die enge und unverzichtbare Zusammenarbeit der transatlantischen Partner. Dies schließe Differenzen in Einzelfragen nicht aus.

"Die amerikanischen Investitionen in den Klimaschutz sind ein beeindruckender Beitrag zur Transformation der US-Wirtschaft und auch das muss an dieser Stelle gesagt, werden: lange haben wir uns gewünscht, dass eine solche Zielrichtung in den USA verfolgt wird", sagte Scholz in einer Regierungserklärung vor dem EU-ASEAN-Gipfel am heutigen Mittwoch und zum Europäischen Rat am Donnerstag in Brüssel. "Aber sie dürfen - und auch das ist klar - nicht den fairen Wettbewerb verhindern."

Darum unterstütze er, dass die Europäische Kommission intensive Gespräche mit den USA führt "Denn wir dürfen uns im transatlantischen Verhältnis nicht auseinanderdividieren lassen. Im Gegenteil: Statt einer großen Auseinandersetzung, sollten wir noch enger zusammenarbeiten und den gemeinsamen und fairen Handel mit den USA stärken", sagte Scholz.

Das Inflationsreduzierungsgesetz der USA sieht massive Subventionen für lokal getätigte Investitionen in Klimaschutz und Energiesicherheit vor. Europa befürchtet eine Benachteiligung eigener Firmen und einen transatlantischen Handelskrieg mit den USA.

China bleibt als Partner wichtig

Mit Blick auf China sagte Scholz, Chinas Aufstieg zur Weltmacht sei eine Tatsache, mit der man zurechtkommen müsse. Dabei dürfe man "Zurechtkommen" nicht mit "Abkoppeln" übersetzen.

"Das wäre nicht der richtige Weg. Als Wirtschafts- und Handelspartner bleibt China für uns wichtig", so Scholz. "Und über viele globale Fragen wollen und müssen wir mit China sprechen - auch da, wo wir eben unterschiedlich auf die Sachverhalte blicken."

Die Welt des 21. Jahrhunderts werde eine multipolare Welt sein. Wenn es um Lösungen für die großen globalen Themen gehe, wie etwa Klimaschutz, Pandemien, Biodiversität oder Digitalisierung , dann müsse man die Netze weiter auswerfen.

"Dann müssen wir nicht nur unsere Lieferketten diversifizieren, sondern auch unsere Verbindungen in alle Teile der Welt", sagte Scholz.

