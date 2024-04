Scholz versichert Studenten in China - Cannabis-Konsum bei uns kein Muss

Shanghai (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Studierenden in Shanghai versichert, dass der Konsum von Cannabis keine Voraussetzung für einen Universitätsbesuch in Deutschland ist.

Er reagierte am Montag während eines Auftritts in der Tongji-Universität auf die Frage eines chinesischen Studenten, der in Berlin studieren will und fragte, ob er Cannabis in Deutschland konsumieren müsse. In China sei das schließlich verboten. "Die Antwort ist ganz einfach: nicht rauchen. Dieses Jahr werde ich 66 und ich habe noch nie Cannabis geraucht", sagte Scholz. "Wir wollen nicht, dass mehr Leute Cannabis konsumieren, sondern weniger, dass mehr öffentliche Aufklärung darüber existiert", erläuterte der Kanzler die seit kurzem greifende Cannabis-Teillegalisierung in Deutschland. Die Bundesregierung wolle Cannabis "aus dem grauen Bereich herausholen".

Der Konsum und Anbau von Cannabis wurde in Deutschland auf Betreiben der Ampel-Regierung kürzlich teillegalisiert. Im Jahr 2022 konsumierten nach Angaben des Gesundheitsministerium um die vier Millionen Menschen in Deutschland Cannabis.

