Scholz verspricht der Wirtschaft weitere Hilfen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Wirtschaft weitere Hilfen im Kampf gegen die hohen Energiepreisen zugesagt. Neben zusätzlichen Importmöglichkeiten von Gas werde die Bundesregierung zusammen mit der Europäischen Union noch im kommenden Winter die Marktmechanismen des Strommarkts ändern, um die Strompreise zu reduzieren. Auch beim Gas werde man wegen der hohen Preise weitere Schritte ergreifen, wie Scholz auf dem Arbeitgebertag erklärte. Die Bundesregierung habe in den vergangenen Monaten zudem vieles getan, um die Energieversorgung trotz russischer Lieferkürzungen sicherzustellen.

"Wir kommen durch den Winter und das ist eine gute Botschaft in dieser Zeit", sagte Scholz in seiner Rede, in der er der Wirtschaft auch für ihre Unterstützung für die teils schmerzhaften wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland dankte. "Es ist eine Gemeinschaftsanstrengung, diese Zeit zu überstehen. Und wir werden das auch gemeinsam tun", sagte Scholz. Die Regierung arbeite mit Hochdruck daran, bestehende Entlastungspakete in die Tat umzusetzen und man werde sie ausweiten. Auch werde man die bestehenden Energiequellen ausweiten, damit etwa auch die unter den hohen Stromkosten leidenden Bäckereinen ihren Betrieb weiter fortsetzten könnten.

Reform des Strommarktes im Winter

Mit Blick auf die geplante europaweite Reform des Strommarktes sagte Scholz, es sei nicht einzusehen, dass in dieser Zeit all diejenigen, die Strom mit Windkraft, Solarenergie und Wasserkraft sowie mit Kohle und Kernenergie produzierten, Sondergewinne machten, weil der Preis sich nach dem mit Gas produzierten Strom richte. "Wir werden das jetzt mit großem Tempo durchsetzen, damit wir bei den Strompreisen die Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch die Unternehmen entlasten können. Und Sie können sicher sein, das geschieht mit dem notwendigen Tempo, damit wir das in Griff bekommen in diesem Winter", versprach Scholz.

Mit Blick auf die hohen Gaspreise sagte Scholz, dass hier die Lage komplizierter sei. Denn nach dem Lieferstopp von russischem Gas beziehe man Gas aus dem befreundeten Norwegen, aus den USA und aus vielen Ländern der Welt, die die Preise setzten. "Es wird deshalb unserer Aufgabe sein, dafür zu sorgen, dass diese Preise wieder sinken. Wir haben Möglichkeiten", so Scholz. Durch die Nutzung der gefüllten deutschen Gasspeicher werde man im Winter Gas zur Verfügung stellen können, damit die Gaspreise "nicht durch die Decke schießen". Dabei werde man aber nicht stehenbleiben. "Wir werden weitere Maßnahmen ergreifen, damit wir diese Preise an der Quelle wieder runterbekommen und sie wettbewerbsfähig und bezahlbar für die deutsche Wirtschaft bleiben", sagte Scholz. Weitere Details nannte Scholz nicht.

Der Bundeskanzler hob in seiner Rede zudem die zentrale Bedeutung des beschleunigten Ausbaus von erneuerbaren Energien hervor. Dies sei aus wirtschaftspolitischer und sicherheitspolitischer Sicht notwendig.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2022 05:05 ET (09:05 GMT)