Scholz verteidigt lange Zurückhaltung bei Waffenlieferungen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Vorwurf zurückgewiesen, Deutschland habe mit der Lieferung von Waffen an die Ukraine zu lange gewartet. "Das sieht niemand so", sagte Scholz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine wäre es aber falsch gewesen, den restriktiven Kurs Deutschlands bei Lieferungen in Kriegsgebiete dort fortzusetzen. Ziel müsse jetzt eine Waffenruhe sein und der Rückzug der russischen Truppen. Richtig sei es, weiter mit Sanktionen Druck zu machen und Spielräume für Diplomatie zu erhalten./cn/DP/he