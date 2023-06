Scholz verteidigt Ukraine-Politik gegen laute Störer

FALKENSEE (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich bei einem Europafest der SPD lautstark gegen Störer gewehrt und die Hilfe für die Ukraine verteidigt. Eine Gruppe schrie unter anderem "Kriegstreiber", "Frieden schaffen ohne Waffen", "Hau ab!" und "Wir sind das Volk!". "Liebe Schreihälse", rief Scholz am Freitag vor der Stadthalle in Falkensee bei Berlin. Putin sei "der Kriegstreiber", "der hier von euch ausgeschrien wird, wenn ihr irgendeinen Verstand in euren Hirnen hättet".

Der Kanzler machte deutlich, dass er keine Alternative zur Unterstützung für die Ukraine auch mit Waffen wegen des Angriffskriegs Russlands sieht. "Ja, das ist notwendig, wenn ein Land angegriffen wird, dann muss es sich, dann darf es sich verteidigen, was denn sonst?", rief Scholz. "Putin will die Ukraine zerstören." Er habe viele Bürgerinnen und Bürger, auch Kinder und alte Menschen, getötet. "Das ist Mord." Er betonte: "Frieden und Freiheit sind von diesem Angriffskrieg bedroht."

Scholz bekräftigte in seiner Rede vor einer Vertreterversammlung der SPD Brandenburg in der Stadthalle die Hilfe für die Ukraine. "Es ist und bleibt richtig, die Ukraine zu unterstützen", sagte er. "Wir tun es nach den USA am meisten als Deutsche." Er nannte finanzielle, humanitäre Hilfe und die Unterstützung mit Waffen. "Wir werden es alle gemeinsam tun, solange das notwendig ist."/vr/DP/stw