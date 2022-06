Scholz weicht Frage nach warmen Wohnungen im Winter aus

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz ist einer Frage ausgewichen, ob er den Bewohnern in Deutschland angesichts der angespannten Energielage für den Winter warme Wohnungen versprechen könne. Deutschland habe sich auf die aktuelle Situation aber vorbereitet.

"Wir haben genau das getan, was man tun kann, und werden noch viele weitere Maßnahmen ergreifen, um uns auf eine sehr schwierige Situation vorzubereiten", sagte Scholz in einem Interview mit der ARD auf die Frage, ob er den Deutschen für den Winter warme Wohnungen zusichern könne. "Aber diese Situation ist ja nicht so einfach, deshalb war es richtig, dass wir uns von vornherein mit diese Aufgabe beschäftigt haben."

Deutschland sei bei Ausbruch des Ukraine-Kriegs vorbereitet gewesen. Man habe Gesetze auf den Weg gebracht zur Befüllung der Gasspeicher bis zu Winterbeginn. Auch baue man Pipelines zur norddeutschen Küste für den Import von Flüssiggas und ändere Gesetze, um im Sommer Gas einzusparen.

Den Energiespartipps von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der zu weniger Heizen und kürzer Duschzeit aufgerufen hatte, wollte Scholz nichts hinzufügen. Diese Vorschläge kämen aus dem persönlichen Bereich.

"Wir werden uns alle mit diesen Fragen beschäftigen müssen, wenn es so ist, dass wir ein Problem haben, weil nicht genügend Energie zur Verfügung steht. Gegenwärtig haben wir genug", so Scholz.

Deutschland bezieht einen hohen Anteil an Gas aus Russland. Aufgrund der jüngsten Gasdrosselungen aus Russland gibt es in Deutschland Befürchtungen, dass im Winter nicht ausreichend Gas zur Verfügung stehen könnte. Aktuell sind die Gasspeicher laut Bundesnetzagentur zu rund 60 Prozent befüllt. Bis zum 1. November sollen sie laut Gesetz zu mindestens 90 Prozent befüllt sein.

