Scholz: Werden durch diesen Winter kommen

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach der zweiten Runde der "konzertierten Aktion" mit Arbeitgebern und Gewerkschaften sicher gezeigt, dass Deutschland trotz hoher Energiepreise und ausbleibender Gaslieferungen aus Russland den bevorstehenden Winter bewältigen wird. "Eins ist klar: Wir werden es schaffen, die Herausforderung, die mit teureren Energiepreisen und mit den fehlenden Flüssen von Gas aus Russland zum Beispiel verbunden sind, zu bewältigen. Wir werden durch diesen Winter kommen", sagte er.

Die Regierung habe die technischen Fragen bereits in Angriff genommen, unter anderem mit dem Bau von LNG-Terminals, dem Ausbau von Gasimporten sowie der Nutzung von Kohlekraftwerken und Nuklearenergie. "Aber wir werden auch das Preisproblem in den Griff bekommen und das gemeinsam angehen", hob Scholz bei einem Pressestatement hervor. Das sei eines der Ergebnisse der Sitzung.

Der Kanzler betonte, die Reformpläne für den Strommarkt seien "jetzt sehr schnell" umsetzbar, denn die entsprechenden Vorschläge der EU-Kommission seien "ziemlich identisch" mit denen, die die Koalition entwickelt habe. "Darüber freuen wir uns sehr, und das bedeutet auch, dass das jetzt schnell realistisch wird." Mit Blick auf die Wärme- und Gaspreise kündigte er an, dass eine dazu angekündigte Expertenkommission "sehr schnell schon im Oktober" Ergebnisse vorlegen werde.

Steuerfreiheit für Einmalzahlungen als Angebot

Scholz erläuterte den Tarifpartnern bei dem Gespräch nach eigenen Angaben das von der Koalition beschlossene Entlastungspaket. "Wir haben diskutiert über die jüngsten Maßnahmen der Bundesregierung und über weitere Maßnahmen, die ebenfalls helfen können", sagte er. Die von der Koalition beschlossene Steuerfreiheit für Einmalzahlungen bis zu 3.000 Euro nannte Scholz "ein Angebot", das er bei dem Treffen unterbreitet habe. "Tarifverhandlungen werden nicht im Kanzleramt geführt", machte er aber klar. Das Instrument müsse nicht in Anspruch genommen werden.

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, drang darauf, möglichst noch in diesem Jahr zu Entlastungen zu kommen. Hauptproblem sei die hohe Inflation. Deshalb sei es die beste Bekämpfung, auf die Energiepreise zu drücken. Die Gewerkschaften forderten weitere kurzfristige Maßnahmen in diesem Jahr zur Kaufkraftstabilisierung wie zusätzliche Zahlungen der Arbeitgeber. "Dazu werden wir mit den Arbeitgebern ins Gespräch kommen und praxisgerechte Lösungen finden", kündigte sie an. Es müsse aber auch eine zweite staatliche Energiepreispauschale geben.

Der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, mahnte, man müsse die Energiekosten schnell in den Griff bekommen und brauche zugleich Entlastungen. "Die Sorge in den Betrieben... ist groß", sagte er. Dies gelte für Arbeitgeber wie Beschäftigte. Es sei aber wichtig, festzuhalten, "dass nicht alle Unternehmen diese Einmalzahlungen leisten können", hob der Arbeitgeberpräsident hervor. Es sei deshalb richtig, diese Einmalzahlungen "als freiwilliges und flexibles Instrument" auszugestalten.

