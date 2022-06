Scholz: Werden uns auf Desinformation und Cyberangriffe besser einstellen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat einen entschlosseneren Umgang mit ausländischen Desinformationskampagnen im Internet und Cyberangriffen angekündigt. "Immer häufiger werden digitale Technologien als geopolitisches Machtinstrument missbraucht, teils auch gezielt für Desinformationskampagnen", sagte er auf der Internetkonferenz Republica. Cyberangriffe, ausgeführt durch Staaten und kriminelle Organisationen kämen hinzu. "Darauf werden wir uns besser einstellen - auch das ist im Übrigen eine konkrete Konsequenz aus der Zeitenwende", kündigte er an.

Scholz warnte vor einer Verringerung internationaler Zusammenarbeit. "Die Deglobalisierung, die manche derzeit propagieren, ist ein gefährlicher Irrweg", sagte er." Niemand kann sich abkoppeln vom Rest der Welt." Das gelte für die analoge Welt, in der Klimawandel, Gesundheitskrisen, Armutsbekämpfung, Handel und Wissenstransfers internationale Zusammenarbeit zwingend erforderten - und es gelte "vielleicht noch stärker" für den digitalen Raum.

Das Internet lebe davon, dass Daten frei in jede Ecke der Welt fließen könnten. "Aber Wissen ist Macht, und von dieser Macht des Wissens fühlen sich nicht wenige bedroht", betonte er. Deshalb erlebe man "Zensur und Überwachung in China" und den "Versuch der völligen Abschottung des russischen Informationsraums" durch die dortige Staatsmacht. Europa müsse seine digitale Souveränität stärken, mahnte der Kanzler. So sei Deutschland aktiv dabei, weitere Investitionen in Halbleiter zu ermöglichen.

Auch wolle man "in Deutschland zu einem anderen Umgang mit Daten kommen". Gründungen und Start-ups sollten auf Basis einer übergreifenden Start-up-Strategie, die gerade erarbeitet werde, stärker gefördert werden. Auch solle es endlich eine digitale Verwaltung geben, "und zwar auf allen staatlichen Ebenen." Scholz betonte zudem, Hass und Hetze dürften im Netz keinen Platz haben. Nötig seien Plattformen und Unternehmen, die ihre Verantwortung dafür wahrnähmen.

June 09, 2022