Scholz will am Nachmittag mit Putin zur Ukraine telefonieren

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will am Nachmittag mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Ukraine-Krise telefonieren. Es gehe darum, alle diplomatischen Möglichkeiten zur friedlichen Beilegung der Krise auszuschöpfen und eine Katastrophe zu verhindern, wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit erklärte. Er rief zudem Putin auf, das Angebot von US-Präsident Joe Biden zu einem direkten Treffen anzunehmen. Gleichzeitig drohte Hebestreit erneut mit Konsequenzen für den Fall, dass Russland die Ukraine angreift.

"In dem Moment, wo es eine weitere territoriale Verletzung der Ukraine gibt durch Russland, dann werden diese Sanktionen scharf gestellt werden. Aber nicht vorher. Wir haben von harten Maßnahmen lange schon gesprochen, parallel dazu laufen weiterhin unter Hochdruck die diplomatischen Bemühungen, diese Krise noch abzuwenden", sagte Hebestreit auf der Regierungspressekonferenz.

Das geplante Telefonat von Scholz mit Putin sei eng eingebunden und auch abgesprochen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und all den diplomatischen Bemühungen, die man im Augenblick gemeinsam unternehme, um in der Ukraine "eine Katastrophe abzuwenden", so Hebestreit.

Auf die Frage, wann man von territorialen Verletzungen der Ukraine sprechen könne, sagte Hebestreit: "Wir wissen es, wenn sie passieren." Man werde dann in großer Schnelligkeit und großer Einigkeit Entscheidungen über Sanktionen treffen.

February 21, 2022 06:11 ET (11:11 GMT)