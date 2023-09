Scholz will bei UN auch Diskussion zur Ukraine prägen - Kreise

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Ukraine-Krieg wird nach der Erwartung in deutschen Regierungskreisen die kommende Woche stattfindende Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) dominieren, zu der auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach New York reisen wird. "Wie ein roter Faden wird sich durch viele Diskussionen der Krieg gegen die Ukraine und dessen Auswirkung ziehen", sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter in Berlin. Die 78. UN-Vollversammlung ist laut den Angaben die zweite, an der Scholz als Kanzler teilnimmt. Geplant ist dabei auch ein Empfang aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der deutschen UN-Mitgliedschaft am Montag.

Nach wie vor stehe der Krieg gegen die Ukraine im Vordergrund, und die von Scholz in seiner Rede im Bundestag ausgerufene Zeitenwende wirke durch in viele Bereiche. "Da sind die Vereinten Nationen der Ort, an dem das diskutiert wird, und wo daraus die Konsequenzen gezogen werden", betonte der Beamte. Scholz wolle diese Diskussion "mit prägen". Seine Rede vor der Generalversammlung ist den Angaben zufolge für Dienstagabend geplant. "Für uns kann es auch bei den Vereinten Nationen, solange Russland seine Truppen nicht aus der Ukraine zurückgezogen hat, kein business as usual geben", hob er hervor.

"Verdichten" würden sich die Diskussionen bei einer zudem für Mittwoch geplanten offenen UN-Sicherheitsratssitzung, bei der auch Scholz sprechen werde. Zwar sei dabei mit Beschlüssen nicht zu rechnen, sagte ein anderer hochrangiger Regierungsbeamter. "Thema wird der aus Sicht fast aller Mitglieder des Sicherheitsrates eklatante Bruch des Völkerrechts sein", betonte er aber. Es solle deutlich werden, dass alle Konsequenzen aus dem Krieg wie die Ernährungs- und die Energiekrise sowie die dadurch global ausgelöste Inflation "einzig und allein auf das Agieren Russlands zurückzuführen" seien. Thema in New York soll nach den Angaben auch eine Reform des Sicherheitsrates sein.

