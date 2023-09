Scholz will 'nationale Kraftanstrengung'

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zu einer "nationalen Kraftanstrengung" gegen Bürokratie und für mehr Wachstum in Deutschland aufgerufen. Er schlug dazu am Mittwoch in der Generaldebatte im Bundestag einen "Deutschland-Pakt" für mehr Tempo vor. "Wir müssen das Bürokratie-Dickicht lichten", sagte Scholz. "Die Bürgerinnen und Bürger sind diesen Stillstand leid. Und ich bin es auch", sagte Scholz.

"Nur gemeinsam werden wir den Mehltau aus Bürokratismus, Risikoscheu und Verzagtheit abschütteln, der sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg auf unser Land gelegt hat", sagte der Kanzler. "Mein Vorschlag richtet sich aber ausdrücklich auch an Sie, verehrter Herr Merz - als Vorsitzender der größten Oppositionspartei", sagte Scholz an die Adresse von CDU-Chef Friedrich Merz. Er schlage einen "Deutschland-Pakt" vor, "der unser Land schneller, moderner und sicherer macht". Scholz: "Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln!"