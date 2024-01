Scholz will sich vorerst nicht in Bahn-Tarifkonflikt einmischen

Berlin (Reuters) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich trotz des historischen Streiks bei der Deutschen Bahn nicht in den Tarifkonflikt einmischen.

Dies sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Die Tarifautonomie in Deutschland sei wichtig. "Das ist Sache der Tarifparteien." Allerdings wünsche sich der Kanzler natürlich schnelle und konstruktive Gespräche, so dass die Nebenwirkungen möglichst gering blieben. Er bekräftige daher seinen Aufruf, sich gütlich zu einigen.

Die Lokführergewerkschaft GDL hat ab Mittwoch einen sechstägigen Streik angekündigt, den längsten in der Geschichte der Deutschen Bahn. Das Staatsunternehmen hatte zuletzt ein verbessertes Angebot vorgelegt.

