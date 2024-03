Scholz: Wir stabilisieren das Rentenniveau langfristig

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht dank des geplanten Rentenpakets eine Stabilisierung des Rentenniveaus bei Beibehaltung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Er sagte im Bundestag, es geht nicht darum, das Rentenalter immer weiter anzuheben, denn dies wäre für jüngere Menschen unfair. Die Menschen könnten sich zudem auf das, wofür sie einzahlen, auch verlassen.

"Wir stabilisieren das Rentenniveau langfristig. Und wir ergänzen das mit einem Generationenkapital, um zusätzliche Mittel zu mobilisieren", sagte Scholz während der Regierungsbefragung im Bundestag. Dies habe man vor der Bundestagswahl versprochen, und die Regierungskoalition habe sich darauf verständigt. Die Menschen könnten sich auf eine stabile Rente verlassen.

Vor gut einer Woche haben Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) das Rentenpaket vorgestellt, mit dem ein Rentenniveau von 48 Prozent bis 2039 garantiert werden soll. Um dies zu ermöglichen, ohne dass die Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung angesichts der alternden Gesellschaft zu stark steigen, will die Bundesregierung staatliches Geld in Aktien stecken. Die Erträge sollen den Anstieg der Rentenbeiträge begrenzen.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2024 09:21 ET (13:21 GMT)