Scholz zurückhaltend bei Frage nach Verbot chinesischer Hightech-Komponenten

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz hat angedeutet, dass er aktuell chinesische Hightech-Komponenten nicht generell aus Netzwerken der kritischen Infrastruktur verbannen will. Dies machte er auf eine Frage nach entsprechenden Überlegungen deutlich.

Man könne solch eine Frage nicht abstrakt und generell beantworten. Vielmehr gehe es in Deutschland aktuell um die "Umsetzung bestehender Gesetze", so Scholz. "Institutionelle Zuständigkeiten dazu sind auch vorhanden. Alle machen ihre Arbeit. Mehr gibt es nicht zu berichten", sagte Scholz in Berlin bei einer Pressekonferenz.

Zuvor hatte die Bundesregierung bestätigt, dass sie bestimmte Bestandskommunikation in der Telekommunikation prüfe. Berichte über ein möglicherweise geplantes Verbot von Komponenten des chinesischen Mobilfunkkonzerns Huawei bestritt die Regierung hingegen. Die laufenden Prüfungen kritischer Bauteile für das 5G-Mobilfunknetz richteten sich nicht gegen einzelne Hersteller.

"Das wird geprüft unabhängig davon, woher ein einzelner Hersteller kommt", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Das ist eine ganz grundsätzliche Regelung, die wir da verfolgen."

Nach aktueller Gesetzeslage können Komponenten für das 5G-Netz kritisch auf Sicherheitsrisiken überprüft werden. Die Prüfung bezieht sich dabei laut Innenministerium nicht auf bestimmte Hersteller.

Zuvor hatten Zeit Online, NDR und WDR sowie Spiegel Online und das Handelsblatt berichtet, dass die Bundesregierung die Nutzung von bestimmten Komponenten chinesischer Hersteller beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes verbieten wolle. Den Mobilfunkfirmen solle es verboten werden, bestimmte Steuerelemente der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE einzubauen, so der Bericht in den Medien. Das Verbot soll demnach auch Bauteile betreffen, die von den Anbietern bereits verbaut worden sind - was die Unternehmen zu einer Umrüstung zwingen würde.

